Di Canio: "Il Milan non ha neanche più il dilemma Leao"

La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da poco, è il vantaggio rispetto alle inseguitrici come Roma e Juventus, con il trio che tenta una piccola fuga. Nel corso della puntata di domenica sera del Club in onda su Sky Sport 24 sono stati indagati i punti di forza e quelli deboli delle prime tre squadre del campionato. Questo il pensiero espresso dall'opinionista ed ex attaccante Paolo Di Canio.

Il commento di Paolo Di Canio sul momento attuale del Milan: "Il Milan non è che crei tutto questo gioco: squadra che tiene il campo, tiene palla e poi ha la qualità per trovare la giocata.. Ha trovato equilibrio con giocatori importanti e di esperienza: gli altri attorno stanno migliorando. Se il MIlan gioca senza Leao, gioca più di squadra e migliorano anche quelli che vedi di meno in zona gol: per esempio Bartesaghi. Con Leao invece sai che va diretto, soprattutto da punta. Leao anche se sonnecchia un po’, il gol te lo può fare. Il Milan non ha più neanche il dilemma e dubbio Leao. Sono numeri bassi e non so per quanto possa continuare".