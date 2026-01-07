Gazzetta: "Fisicità, duelli, presenza in area: perché Füllkrug è quel che mancava al Milan"
MilanNews.it
La Gazzetta dello Sport titola così: "Fisicità, duelli, presenza in area: perché Füllkrug è quel che mancava al Milan". Il tedesco, arrivato qualche giorno fa in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, ha fatto il suo esordio venerdì scorso a Cagliari, entrando in campo nella ripresa e facendo vedere subito le sue caratteristiche: duelli aerei, fisicità e presenza in area di rigore.
"È un giocatore che porta tanta fisicità dentro l’area. Al Milan mancavano quelle caratteristiche e ci ha sorpreso in questa settimana, ha fatto vedere tanto entusiasmo ma soprattutto una presenza fisica abbastanza buona. In questo momento ha sui 30-40 minuti” le parole nel pre-partita del ds Igli Tare.
