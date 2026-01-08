Lazio, visite mediche per Ratkov. Guendouzi in volo verso la Turchia
(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Petar Ratkov, dopo l'atterraggio nella serata di ieri a Roma, è pronto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il serbo, di prima mattina, si è presentato a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche di rito che anticipano la firma del contratto con il quale si legherà ai colori biancocelesti. Ha lasciato la Capitale, invece, Matteo Guendouzi. Il francese, che ieri aveva salutato i tifosi alla fine del match contro la Fiorentina, è partito dall'aeroporto di Ciampino in direzione Turchia per legarsi al Fenerbahce e chiudere la sua avventura con la Lazio, pronta ora ad accogliere Taylor. (ANSA).
