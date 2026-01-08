Verso Milan-Genoa, la situazione disciplinare: Tomori diffidato

Verso Milan-Genoa, la situazione disciplinare: Tomori diffidato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:50News
di Enrico Ferrazzi

Non ci sono giocatori squalificati nel Milan che questa sera affronterà il Genoa nella gara valida per la 19^ giornata di Serie A. C'è invece un giocatore diffidato: si tratta di Fikayo Tomori che se verrà ammonito dovrà saltare poi la prossima partita contro la Fiorentina. Anche nelle file rossoblu c'è un giocatore che, in caso di giallo, verrebbe poi fermato per un turno dal Giudice Sportivo, vale a dire il difensore Ostigard

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna