Serie A, il Milan è la squadra che ha passato meno tempo in situazione di svantaggio

In vista di Milan-Genoa di questa sera, il sito delle Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche sulle due squadre: "I precedenti ufficiali tra le due squadre a San Siro sono 62 con bilancio di 39 vittorie del Milan (ultima 2-0, nella Serie A 2021/22), 17 pareggi (ultimo 0-0, nella Serie A 2024/25) e 6 affermazioni del Genoa (ultima 1-2, nella Serie A 2019/20).

Milan imbattuto da 16 giornate di campionato: 11 successi e 5 pareggi. Unica sconfitta rossonera in questo torneo l’1-2 del 23 agosto scorso, subito a San Siro contro la Cremonese.

Milan a quota 38 punti in 17 partite: in caso di vittoria contro il Genoa, sarebbe possibile migliorare il risultato dell’anno dello Scudetto (2021/22), quando i rossoneri chiusero a 42 punti il girone d’andata.

Milan squadra che segna più gol nella Serie A 2025/26 nei primi 15’ del secondo tempo: 8 reti su 28 totali.

Milan squadra che ha passato meno tempo in situazione di svantaggio: solo l’8,9% dei minuti disputati.

Genoa squadra che subisce più gol nella Serie A 2025/26 nei primi 15’ di gara: 5 come il Verona. Genoa a quota 15 punti in classifica dopo 18 giornate: peggior girone d’andata dal ritorno in Serie A (estate 2023).

Sono 5 punti in meno rispetto al girone d’andata 2024/25, chiuso a 20 punti e 6 in meno della stagione 2023/24, quando chiuse a quota 21.

Dall’addio di Vieira i rossoblù avevano incamerato un filotto di 5 gare utili consecutive in Serie A (3 vinte e 2 pareggiate).

Nelle ultime 4 partite, 1 pareggio e 3 sconfitte. Genoa senza rete inviolata da 12 gare di fila: 23 reti al passivo nel periodo. Ultimo clean sheet nello 0-0 di Marassi contro il Parma, 19 ottobre scorso.

Tra Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi 2° incontro ufficiale dopo Roma-Juventus terminato 1-1 del 5 maggio 2024, Serie A".