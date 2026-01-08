Sorrentino: "Il Milan ha Allegri, che col corto muso ha vinto i campionati alla Juve"

Stefano Sorrentino, ex portiere, si è così espresso a Radio24 sulla lotta Scudetto: "E' fuga a tre per lo scudetto. Milan, Massimiliano Allegri col corto muso ha vinto i campionati alla Juventus. Inter e Napoli hanno dato un segnale forte non facendo nemmeno entrare in campo l'avversario. Il Napoli mi ha fatto impressione per la semplicità con cui ha giocato. L'Inter ha una qualità sopra tutte le altre. Domenica sera sarà la sfida della sfida, chi dovesse vincere darà un bello strappo al campionato. Bologna? Federico Ravaglia sta facendo molto bene da titolare al Bologna, è un prodotto italiano, ha fatto gavetta nelle serie minori, ha un'età giusta e ha tutte le caratteristiche del portiere moderno".

LEAO-PULISIC DAVANTI

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Leao, regalo doppio: aspetta il rinnovo e ritrova Pulisic". Domani sera il Milan tornerà in campo a San Siro contro il Genoa nel posticipo della 19^ giornata di Serie A e per la seconda volta in questo campionato Max Allegri dovrebbe poter finalmente schierare dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Finora, a causa degli infortuni prima di uno e poi dell'altro, i due hanno giocato insieme solo nel derby dello scorso 23 novembre (contando anche la Coppa Italia il conto sale a due con Milan-Bari di metà agosto).

Intanto sono stati avviati i primi contatti tra i dirigenti di via Aldo Rossi e l'entourage del portoghese per discutere del rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2028. Il numero 10 milanista, spostato nel ruolo di prima punta da Max Allegri, è sempre più al centro del Milan e nella nuova posizione è diventato anche più cinico e decisivo sotto porta.