Milan, oggi si valutano le condizioni di Nkunku e Loftus: il punto

Giorno di vigilia per il Milan che domani, per la prima volta in questo 2026, giocherà a San Siro davanti ai propri tifosi: alle 20.45 i rossoneri incontreranno il Genoa per chiudere la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Enilive, l'ultima in calendario per il girone di andata. Nell'allenamento che verrà svolto al centro sportivo di Milanello nella giornata di oggi, Massimiliano Allegri e il suo staff dovranno valutare da vicino le condizioni di Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Per Christopher Nkunku, che dopo essersi sbloccato con il Verona è stato costretto a saltare la trasferta di Cagliari, persiste il problema alla caviglia: anche ieri il francese ha effettuato un tipo di lavoro personalizzato e al momento sembra difficile che possa recuperare per la gara contro il Grifone. Tutte da scoprire, invece, le condizioni di Ruben Loftus-Cheek che ieri non si è allenato, lavorando a parte per un piccolo problema fisico: il suo stato di forma si valuterà nella giornata di oggi.