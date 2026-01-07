Ibra non ha dubbi: "Ronaldo il Fenomeno è stato il miglior giocatore di tutti i tempi"

Zlatan Ibrahimovic, ospite speciale del programma (Ne)uspjeh prvaka, ha raccontato la sua ammirazione per Ronaldo il Fenomeno: "Guardavo Muhammad Ali in televisione. All'epoca la TV non era a colori, era tutto in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino, ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: voglio essere come lui, ma nel calcio. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta.

Quando vedi un giocatore così, inizi a fare quello che fa lui. Per me, Ronaldo è stato – e rimane – il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno. Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse. Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo" le parole dello svedese riportate da fcinter1908.it.