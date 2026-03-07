Oggi Cardinale a Milanello, domani a San Siro. Allegri: "Ci fa molto piacere. Hanno tutti un grande interesse di costiere un Milan importante"

Alla vigilia di Milan-Inter Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby in programma domani sera a San Siro. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Il futuro di Allegri:

"Sono legato al Milan fino al 2027 con un contratto. Il futuro è domani, poi domenica prossima. Sto bene al Milan, sono molto contento. Abbiamo cominciato un progetto a luglio, la società sta lavorando per il futuro. Ma finché non abbiamo raggiunto l'obiettivo dobbiamo essere concentrati sul presente. Non abbiamo raggiunto ancora niente; il Milan deve tornare a giocare la Champions".

Crede alla riapertura della corsa scudetto?

"Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Intanto giochiamo domani, poi vediamo. Per la Champions ci mancano 5 vittorie, se ne facciamo una domani ce ne manca una in meno. Dobbiamo lavorare partita per partita cercando di fare risultato, che è la cosa più importante".

La presenza continua di Cardinale che messaggio vi da?

"Ci fa molto piacere, nell'ultimo mese è venuto due volte. Domani viene allo stadio. È la proprietà, hanno tutti un grande interesse nel costruire un Milan importante. Giusto che la proprietà sia molto vicina come stanno facendo, siamo tutti contenti".