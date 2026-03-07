André futuro giocatore del Milan? Allegri: "Bisogna essere tutti concentrati sull'obiettivo Champions e non parlare di mercato"

Alla vigilia di Milan-Inter Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby in programma domani sera a San Siro. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Conosce André del Corinthians? Come si fa ad arrivare ad un derby con questi titoli?

"Queste notizie che sono state scritte e dette ci hanno fatto solo che bene, non abbiamo concentrato troppe energie sul derby. Speriamo di arrivare con la testa fresca e di giocare una bella partita contro una squadra forte. Domani quando fischia l'arbitro bisogna correre. André? In questo momento parlare di mercato... Bisogna essere tutti concentrati sull'obiettivo Champions. È giusto che la società pensi al futuro ma in questo momento qui non dobbiamo disperdere energie in altre situazioni".

È il primo anno per arrivare al prossimo anno già competitivi oppure c'è la regola dei tre anni? Due scudetti in 20 anni sono pochi...

"Quando alleni il Milan non puoi pensare di partire non avendo la grande ambizione di arrivare in testa al campionato. Poi ne vince una. Il calcio è pieno di variabili, imprevisti. Un anno magari parti in un modo e fai male, l'anno dopo magari parti male e invece fai bene. L'unico metodo che conosco è quello di lavorare con serenità, dando organizzazione a tutti, nel rispetto del DNA del club. Dopo aver fatto il massimo si va a lavorare per migliorare. Ho avuto la fortuna di tornare al Milan, ho trovato una squadra con ottimi giocatori. Poi ci sono le annate... Ho trovato un gruppo di ragazzi e chi lavora a Milanello con una passione e un'amore verso questa società che siamo in una posizione con non solo dei valori tecnici ma anche morali, che sono quelli che fanno la differenza".