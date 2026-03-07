Il Milan ha segnato 14 gol su calcio piazzato: 6 sugli sviluppi di calci d'angolo, 2 da punizioni indirette, 5 rigori e uno da rimessa laterale

Gregorio Spigno, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla carta calci piazzati del Milan nel derby: "Il Milan osserva una medaglia che ha due facce dalle espressioni ben marcate. La prima, quella positiva. Perché la squadra di Allegri ha segnato 14 gol su calcio piazzato: 6 sugli sviluppi di calci d'angolo, 2 da punizioni indirette, 5 rigori e uno da rimessa laterale. Così il Diavolo si piazza al 3° posto della classifica generale, ma con un piccolo allarme. Che porta allo stesso tema, ma sui gol subìti. Perché il Milan ha sì la seconda miglior difesa della Serie A con 20 gol incassati (solo la Roma ne ha presi meno, 19), ma ben il 50% di questi sono piovuti proprio da palle inattive, di cui il 25% da corner. Un piccolo allarme su cui Allegri ha lavorato e continua a lavorare per migliorare ulteriormente un dato già positivo, perché conferma quanto colpire il Milan se non da fermo sia impresa complessa per tutti.

Il dato relativo ai gol segnati, invece, è migliorato grazie ad un insieme di fattori. Il primo porta al nome di Luka Modric, il "calciante" - così lo definisce Max - che tanto ha migliorato il gruppo rossonero anche su questo fondamentale. Poi ci sono Pulisic e Bartesaghi, altri ottimi tiratori da fermi. E, soprattutto, un gruppo molto più fisico rispetto allo scorso anno: Rabiot era il profilo che nella stagione passata mancava e garantisce forza e centimetri, Pavlovic (e Gabbia, che salterà il derby e non solo) si propone in zona offensiva con una frequenza sempre più costante e pericolosa. E se Maignan diventasse più sicuro nelle uscite, il Milan probabilmente migliorerebbe il dato. Per il momento va anche bene così, ma il derby potrebbe confermare o ribaltare ogni verdetto".