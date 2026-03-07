Ibrahimovic ricorda il suo momento migliore nel Derby di Milano alla CBS

Zlatan Ibrahimovic ha ospitato nel Centro Sportivo di Milanello la crew televisiva americana di CBS Sport Golazo che, nei prossimi giorni, manderà in onda un servizio proprio sul Milan visto dal punto di vista dell'ex calciatore e attuale Senior Advisor rossonero. Sui canali social dell'emittente televisiva a stelle e strisce, però, è stata già pubblicata qualche battuta dello svedese, in particolare sul Derby e sull'atmosfera che circonda questa partita che si giocherà domenica sera a San Siro alle 20.45. Le dichiarazioni di Ibra.

Zlatan, raccontami il tuo ricordo più bello nei Derby...

"Ho quello di quando abbiamo giocato in Supercoppa: non si giocava qui ma in Cina. Li abbiamo battuti e abbiamo avuto una bel viaggio di ritorno a casa: 20 ore di volo con il trofeo, è stato bello"

Cosa si devono aspettare i tifosi che non hanno mai visto il Derby?

"Si possono aspettare un sacco di rumori, un sacco di tifo, un sacco di fischi se le cose non vanno bene: tanto supporto. Questa è la partita dell'anno, nulla è sbagliato: tutto è semplicemente wow"