Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia la Roma ed è a -6 dal Milan
La vittoria del Como fa sognare la squadra del lago che, in attesa che scendano in campo le avversarie, si porta alla pari della Roma quarta in classifica a quota 51 punti. L'1-2 in casa del Cagliari ha permesso alla formazione di Cesc Fabregas di portarsi a -6 dal Milan: dunque è una squadra chiaramente pericolosa in vista della Champions League. Per i sardi rimane la quota 30 punti con le squadre in lotta per la salvezza che potrebbero accorciare nelle prossime ore.
Di seguito la classifica aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Como 51*
Roma 51
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
*una partita in più
