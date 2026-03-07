Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia la Roma ed è a -6 dal Milan

Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia la Roma ed è a -6 dal MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:12News
di Antonello Gioia

La vittoria del Como fa sognare la squadra del lago che, in attesa che scendano in campo le avversarie, si porta alla pari della Roma quarta in classifica a quota 51 punti. L'1-2 in casa del Cagliari ha permesso alla formazione di Cesc Fabregas di portarsi a -6 dal Milan: dunque è una squadra chiaramente pericolosa in vista della Champions League. Per i sardi rimane la quota 30 punti con le squadre in lotta per la salvezza che potrebbero accorciare nelle prossime ore.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Como 51*
Roma 51
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15

*una partita in più