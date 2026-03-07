Tonali testimonial su Discovery+ della Emirates Fa Cup per il big match Newcastle-City

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Torna su Warner Bros. Discovery la Emirates FA Cup, la più antica competizione di calcio al mondo e principale coppa nazionale inglese, con i match di quinto turno in diretta da venerdì 6 a lunedì 9 marzo su discovery+. Si parte con il Liverpool, impegnato venerdì 6 marzo alle 21:00 sul campo del Wolverhampton, mentre sabato scendono in campo l'Arsenal capolista di Premier League e il Chelsea -rispettivamente contro Mansfield Town e Wrexham, che militano in League One e Championship - prima di Newcastle-Manchester City big match delle 21:00. Un'occasione speciale che vede Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, protagonista di un reel in esclusiva per Warner Bros.

Discovery e per trasmettere al pubblico italiano il fascino senza tempo della FA CUP, "dove ogni squadra sogna e ogni stadio vibra. Dove non conta chi sei, ma solo quanto ci credi". (ANSA).