Serie A, la classifica aggiornata: frenata Champions per l’Atalanta
Al termine di Atalanta-Udinese terminata 2-2 e in attesa di Juventus-Pisa che si giocherà tra poco, questa è la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Como 51*
Roma 51
Juventus 47
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
*una partita in più
Milan, Serafini: "E' sotto gli occhi di tutti come l'atteggiamento degli arbitri nei confronti di Maignan o Rabiot sia diverso rispetto a quello al cospetto di Lautaro o Barella.."
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
