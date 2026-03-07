Serie A, la classifica aggiornata: frenata Champions per l’Atalanta

Oggi alle 20:24News
di Andrea La Manna

Al termine di Atalanta-Udinese terminata 2-2 e in attesa di Juventus-Pisa che si giocherà tra poco, questa è la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Como 51*
Roma 51
Juventus 47
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15

*una partita in più