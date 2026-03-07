Verso Milan-Inter: i rossoneri potrebbero registrare un record risalente dal 2002 fino al 2005
Ci avviciniamo sempre più alla partita più importante della stagione. Il Derby. Milan-Inter. Due culture, colori e storie completamente opposte l'una all'altra. Una serata che potrà davvero rilanciare il Milan in questo campionato, sin qui molto positivo nonostante i tanti punti persi contro le piccole. Contro l'Inter sarà quindi un test di maturità per i rossoneri di Allegri.
VERSO MILAN-INTER - DATI E CURIOSITA'
Dopo il successo per 1-0 nel derby d'andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore. Inoltre, il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei derby contro l'Inter tra tutte le competizioni (4V, 2N), dopo che aveva perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una striscia senza sconfitta più lunga contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan