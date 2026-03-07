Milanese pronostica: "Di solito chi è dietro in classifica riesce a fare degli scherzi a chi è davanti in questi casi"

A due giorni dal Derby della Madonnina tra Milan e Inter che si giocherà domenica alle ore 20.45 a San Siro, l'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese è intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. Le sue dichiarazioni sul momento del Diavolo e sull'imminente sfida rossoneri-nerazzurri.

Milan-Inter può essere già decisiva per il campionato?

"Secondo me no, anche perché di solito chi è dietro in classifica riesce a fare degli scherzi a chi è davanti in questi casi. All'andata del resto vinse il Milan e l'Inter sbagliò anche un rigore. Mi aspetto un riscatto da parte dei rossoneri, perché non hanno giocato sempre benissimo ma ora si stanno godendo comunque un'ottima classifica. Fra i protagonisti mi piace molto Pulisic"