Saelemaekers racconta: "Allegri mi chiama 'scheggia', perché vado sempre al 100%"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ci pensi sempre. Prima di una partita così c'è talmente tanta concentrazione che nessuno parla. Cosa mangi, quanto dormi può fare la differenza, e provi a fare il 100% per arrivare pronto a quella partita": Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, in un'intervista a Dazn, racconta le emozioni legate alla sfida contro l'Inter di domenica sera. E ci sono solo parole estremamente positive per Allegri: "E' speciale per me, è unico.

La maniera di come vede il calcio lui, anche il suo atteggiamento. È uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano: come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente. Mi chiama "scheggia", perché vado sempre al 100%". (ANSA).