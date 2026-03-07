Per Cristiano Ronaldo infortunio più grave del previsto: si curerà in Spagna

Oggi alle 21:00News
di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "L'infortunio di Cristiano Ronaldo è più grave di quanto pensassimo. Andrà in Spagna per sottoporsi a un trattamento con un terapista personale, come fanno altri giocatori. Speriamo che torni presto e possa aiutare la squadra". Così, in conferenza stampa, l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, ha risposto a una domanda sulle condizioni del fuoriclasse portoghese.

CR7 si è infortunato sabato scorso nell'ultima partita giocata dall'Al Nassr nel campionato saudita, riportando lesione al tendine del ginocchio. La situazione adesso, oltre al club, preoccupa i tifosi portoghesi, dato che tra tre mesi si giocherà quello che è pressoché certamente l'ultimo mondiale di calcio della carriera di Ronaldo. (ANSA).