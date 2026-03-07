Per Cristiano Ronaldo infortunio più grave del previsto: si curerà in Spagna
(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "L'infortunio di Cristiano Ronaldo è più grave di quanto pensassimo. Andrà in Spagna per sottoporsi a un trattamento con un terapista personale, come fanno altri giocatori. Speriamo che torni presto e possa aiutare la squadra". Così, in conferenza stampa, l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, ha risposto a una domanda sulle condizioni del fuoriclasse portoghese.
CR7 si è infortunato sabato scorso nell'ultima partita giocata dall'Al Nassr nel campionato saudita, riportando lesione al tendine del ginocchio. La situazione adesso, oltre al club, preoccupa i tifosi portoghesi, dato che tra tre mesi si giocherà quello che è pressoché certamente l'ultimo mondiale di calcio della carriera di Ronaldo. (ANSA).
Pubblicità
News
Milan, Serafini: "E' sotto gli occhi di tutti come l'atteggiamento degli arbitri nei confronti di Maignan o Rabiot sia diverso rispetto a quello al cospetto di Lautaro o Barella.."
Le più lette
3 ESCLUSIVA MN - Leggenda PSG: "Mbappé un giorno andrà al Milan, spinto da cuore e passione rossonera. Rabiot? Un top ma ha tradito il PSG, per lui in Ligue 1 è finita"
4 LIVE MN - Inter, Chivu: “Oggi abbiamo avuto qualche problema con Thuram che ha avuto un po' di febbre. Allegri? Possiamo solo imparare da lui"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com