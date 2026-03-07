Serie A, Atalanta-Udinese 2-2: Scamacca salva la dea

vedi letture

Finisce 2-2 il match delle 18 tra Atalanta e Udinese alla New Balance Arena. Non inizia bene la serata per i nerazzurri che, dopo un primo tempo mediocre e senza occasioni, passano in svantaggio al 39' grazie al gol di Kristensen. Nella ripresa le cose non cambiano, i padroni di casa non riescono a reagire e addirittura subiscono il gol del 2-0 da Davis, centravanti bianconero. Sembrava essere un pomeriggio nero per gli atalantini ma in quattro minuti al 75' e al 79' Scamacca segna una doppietta che riporta in parità la partita. La dea ci crede e spinge per provare la clamorosa rimonta ma niente da fare, un punto a testa.

IL TABELLINO

ATALANTA-UDINESE 2-2

39' kristensen

55' Davis

75' Scamacca

79' Scamacca