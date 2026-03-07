Napoli, Buongiorno: "Milan secondo? Noi guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincerle tutte"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, si è così espresso in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino: "Sono contento della prestazione della squadra, ovviamente come detto il Maradona si fa sentire, ci dà sempre una grande mano e siamo contenti per il risultato, dispiace non aver ottenuto il clean sheet però avremo modo di rivedere quello che abbiamo sbagliato per cercare di migliorare.”

Quando riuscite a servire Hojlund in profondità, cambia la manovra offensiva:

"Nasce proprio da quello. Il modo in cui loro ti vengono a pressare, come riusciamo a giocare con i centrocampisti, trovare i numeri dieci negli spazi e in base a quello ovviamente cerchiamo di creare degli spazi che poi alcune volte possono essere in profondità, altre volte incontro. Però Rasmus devo dire che ci dà sempre una grande mano nei duelli, vince tanti duelli, riesce a tenere tante volte la palla, ci fa respirare. Quindi ci dà una grande mano".

Pensi sia attaccabile il Milan al secondo posto?

"Noi guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincere ogni partita cercando di prepararla al meglio. Poi vedremo cosa succederà".

Quanto è importante avere un centrocampista che dia sicurezza?

"Sì, ci danno sicuramente una grande mano. Abbiamo bisogno tante volte del raddoppio, dell'aiuto dei centrocampisti che devono venire a prendere le seconde palle, perché non sempre magari noi riusciamo a conquistare la palla ma magari riusciamo a sporcarla all'attaccante. Quindi loro ci danno sicuramente una grande mano come hai detto tu, Gilmour, Lobo, però siamo contentissimi anche che sia tornato Frank, Kevin, ci possono dare veramente tutti una grande mano".