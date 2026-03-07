Dazn e il nuovo format con i tifosi. Esordisce Lautaro, che rivela di sognare la Champions

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Un nuovo format lanciato da Dazn per interagire con i tifosi. Annunciata dalla piattaforma la nuova la funzionalità interattiva, disponibile in tutto il mondo e accessibile gratuitamente su DAZN esclusivamente da mobile a tutti gli utenti registrati, che permette ai tifosi di vivere un'esperienza a diretto contatto con delle stelle più grandi del calcio internazionale. Ieri sera, ad inaugurare il primo appuntamento a livello globale è stato il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Un progetto in collaborazione con The Residency e che ha permesso al centravanti nerazzurro di chattare in diretta con i fan connessi da tutto il mondo, rispondendo alle loro domande. Dalla vita privata ai sogni, passando per i momenti più belli della sua carriera. "Fin dal primo giorno all'Inter mi sono sentito amato", dice Lautaro ai tifosi. "La coppa del mondo vinta il momento più bello, mentre la Champions resta ancora il mio sogno", aggiunge rispondendo alle tantissime domande.

Come a quella su un possibile futuro da allenatore che oggi non è nei suoi piani. "Questa innovazione va al cuore di ciò che DAZN fa meglio: avvicinare i fan ai loro sport preferiti - spiega Shay Segev, CEO di DAZN Group -. Attraverso esperienze interattive in tempo reale, come le chat live con i migliori calciatori del mondo, stiamo ridefinendo il modo in cui i tifosi vivono il calcio". Conclude Mathieu Golan, Fondatore e CEO di The Residency:"Insieme a DAZN stiamo costruendo il futuro dell'esperienza dei tifosi nel calcio: non più semplici spettatori, ma partecipanti attivi. Grazie alle Fan Conferences offriamo ai tifosi un accesso diretto e in tempo reale ai giocatori, creando momenti di connessione autentica che vanno oltre la partita e dando agli atleti una voce diretta nel modo in cui le loro storie vengono raccontate". (ANSA).