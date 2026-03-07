Capello: "Quello che sta facendo Allegri dimostra che è ancora uno dei migliori in circolazione, un ottimo allenatore, non un bollito"

Fabio Capello, opinionista, si è così espresso a MilanVibes su Massimliano Allegri.

Passiamo ai due allenatori. Chivu le ricorda in qualche modo lei ai suoi inizi? E intanto Allegri sta facendo bene.

“Chivu è stato messo lì senza esperienza, ne aveva poca come anche il sottoscritto, che avevo cinque partite da allenatore ai tempi. Io conosco bene Christian, lo feci prendere alla Roma come calciatore: è un ragazzo intelligente, sveglio, di successo, perché è entrato in punta di piedi e ha fatto capire alla squadra che erano ancora forti e potevano vincere.”

Mister, secondo lei, visto che spesso gli allenatori importanti hanno ovviamente pretese importanti e portano magari più certezze, per lei è meglio puntare su un allenatore giovane e magari meno pretenzioso?

“Puntare su un allenatore giovane come Chivu significa che chi lo ha scelto sapeva cosa faceva, quindi è un merito del Presidente e dei dirigenti. Anche di me ad esempio dicevano fossi uno Yes-Man ai tempi. Forse non mi conoscevano..”.

Allegri sta facendo bene…

“Quello che sta facendo Allegri dimostra che è ancora uno dei migliori in circolazione, un ottimo allenatore, non un bollito. Capisce il materiale che ha in mano, capisce il valore dei calciatori che ha, cosa che tanti giovani non capiscono e non sono in grado di valorizzare il materiale umano a disposizione e “copiano”. E poi dai, la storia dei giochisti ed i risultatisti non esiste”.