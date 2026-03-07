Serafini: "Il Milan non è stato altrettanto bravo come l'Inter, in questi ultimi tempi, a difendere i propri interessi in Federazione, Lega e a Lissone"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul Milan: "È fuori dal campo (oltre che in classifica) dove le cose vanno diversamente. Mentre le visioni di RedBird e Gerry Cardinale abbracciano il basket NBA europeo, lo stadio nuovo, il rincaro dei biglietti in occasione dei grandi eventi, marketing, brand, bilanci, quelle di Marotta sono concentrate certamente sui conti di cassa, ma soprattutto sulla parte sportiva. Mischiando giovani a parametri zero, ha costruito una rosa che ha non poco agevolato il lavoro di Inzaghi prima e Chivu poi: con quei giocatori è difficile fare danni, certo è più complicato fare 57 punti con Leao e Pulisic fuori condizione da settimane, senza Gimenez, con Fullkrug a metà servizio e con Nkunku lampeggiante.

Fuori dal campo c'è una pluriennale storia di calendari, ammonizioni, espulsioni e rigori assai più sbilanciata rispetto a quella del rettangolo di gioco nei 90', lo dicono statistiche e fonti di colorazioni diverse. Il Milan non è stato altrettanto bravo come l'Inter, in questi ultimi tempi, a difendere i propri interessi in Federazione, Lega e a Lissone, così come non lo è stato in rappresentanza e concretezza nei palazzi che contano nel calcio. È evidente che non si tratti di questioni arbitrali, non solo, ma comportamentali, di trattamento: è sotto gli occhi di tutti come l'atteggiamento nei confronti di Maignan (o Rabiot...) sia diverso rispetto a quello al cospetto di Lautaro (o Barella). "Meriti" di una e lassismo dell'altra. Farsi sentire non significa gridare, alzare la voce, protestare: può semplicemente voler dire partecipare. Senza addormentarsi durante e senza andare via prima".