Il Cagliari combatte ma in Sardegna vince il Como 1-2
Nella prima partita di questo sabato di Serie A, valido per il 28° turno di campionato, il Como continua a sognare un posto europeo andando a vincere per 1-2 sul campo del Cagliari. I sardi sono andati sotto nel corso del primo tempo in virtù del gol di Baturina ma hanno reso molto complicata la vita alla squadra di Cesc Fabregas, trovando il pareggio a inizio ripresa con Sebastiano Esposito. Nonostante tutto, nel prosieguo del secondo tempo a risolvere la situazione una perla del capitano Da Cunha che ha regalato la vittoria ai lariani.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino 2-1
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como 1-2
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
