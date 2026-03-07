Il Milan U16 di Marco Parolo vince il primo derby del weekend!
Il Milan U16 vince il primo Derby contro l'Inter del weekend! In questo fine settimana c'erano ben tre gare tra rossoneri e nerazzurri: il più importante, quello delle prime squadre, si giocherà per ultimo domani sera a San Siro alle ore 20.45. Il primo, invece, si è giocato questo pomeriggio per la categoria U16 con la formazione milanista di coach Marco Parolo che ha vinto 1-0 contri i cugini grazie al gol realizzato da Piazza al 33° del primo tempo. Domani toccherà all'U15.
MILAN U16-INTER U16 1-0
Marcatori: 33' pt Piazza (M)
MILAN U16: Galimberti; Marchello, Bacuzzi, Begmetyuk, Ghislini, Carbone, Sorrentino, Piazza, De Nicola, Marasco, Kateete. A disp.: Marchini, Cogliati, Bettinelli, Ametrano, Bernabè, Ambrosoli, Borsa, Esposti, Jadid. All. Parolo
INTER U16: Costante; Seghezzi, Bagnara, Omini G., Forlani, Lucarelli, Palmini, Ferri, Menegazzo, Omini P., Penta. A disp.: Locatelli, Parisi, Poltronieri, Di Carlo, Marchesi, Keqi, Broinas, Vanacore, Castellarin
Arbitro: Ghanim di Milano
