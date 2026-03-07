Il Milan U16 di Marco Parolo vince il primo derby del weekend!

Il Milan U16 di Marco Parolo vince il primo derby del weekend!
Oggi alle 17:36News
di Francesco Finulli

Il Milan U16 vince il primo Derby contro l'Inter del weekend! In questo fine settimana c'erano ben tre gare tra rossoneri e nerazzurri: il più importante, quello delle prime squadre, si giocherà per ultimo domani sera a San Siro alle ore 20.45. Il primo, invece, si è giocato questo pomeriggio per la categoria U16 con la formazione milanista di coach Marco Parolo che ha vinto 1-0 contri i cugini grazie al gol realizzato da Piazza al 33° del primo tempo. Domani toccherà all'U15.

MILAN U16-INTER U16 1-0
Marcatori: 33' pt Piazza (M)

MILAN U16: Galimberti; Marchello, Bacuzzi, Begmetyuk, Ghislini, Carbone, Sorrentino, Piazza, De Nicola, Marasco, Kateete. A disp.: Marchini, Cogliati, Bettinelli, Ametrano, Bernabè, Ambrosoli, Borsa, Esposti, Jadid. All. Parolo

INTER U16: Costante; Seghezzi, Bagnara, Omini G., Forlani, Lucarelli, Palmini, Ferri, Menegazzo, Omini P., Penta. A disp.: Locatelli, Parisi, Poltronieri, Di Carlo, Marchesi, Keqi, Broinas, Vanacore, Castellarin

Arbitro: Ghanim di Milano