Ordine: "L'Inter ce la farà a vincere lo Scudetto in carrozza e senza problemi"

Ormai sempre più prossimi al Derby della Madonnina, che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro tra Milan e Inter, il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha proposto sul proprio canale YouTube un'intervista al collega Franco Ordine che, da diversi anni, è inviato al seguito del club rossonero. Con lui si è chiacchierato della stagione del Diavolo, del futuro di Massimiliano Allegri e anche della situazione societaria dalle parti di via Aldo Rossi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

La previsione di Franco Ordine sul post Derby, in caso di vittoria del Milan: "Anche se il Milan dovesse vincere il derby di domenica: a -7, se l’Inter fosse rimasta in Champions League c’era possibilità che perdesse qualche punto per strada, ma dovendo fare una partita a settimana come il Milan, i nerazzurri ce la faranno in carrozza e senza problemi".