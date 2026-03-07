Tiziano Crudeli si emoziona: "Io penso a Leao e mi entusiasmo"

Tiziano Crudeli, noto telecronista di fede milanista, si è così espresso a MilanVibes su chi potrebbe essere l'uomo derby: "Insospettabile non credo. Io penso a Leao e mi entusiasmo. Un altro giocatore determinante è Pulisic: due giocatori con caratteristiche diverse, entrambi big per il Milan. L’Inter è una bella squadra e con ottimi elementi, ha segnato 21 gol più del Milan. Chiunque potrebbe essere determinante. Leao l’ho visto maturato, anche se le sue caratteristiche sono sempre un po’ la mancanza di continuità e di rendimento. Alterna partite straordinarie ad altre in cui è meno convincente. Spero che nel derby possa essere protagonista per i rossoneri”.

Qual è il derby più bello che ricorda di aver visto?

“Ne ho visti talmente tanti che non sarei obiettivo, nel bene e nel male. Ho fatto le telecronache anche del Milan in Serie B, con la Cavese e il Campobasso. Ho anche sofferto. Ho una certa età: sono passato dai trionfi dell’era Berlusconi alla Serie B e poi sono tornato in auge con le telecronache del Milan”.

C’è un giocatore che nei derby l’ha emozionata maggiormente?

“Io sono legato ad alcuni giocatori che mi hanno regalato grandi emozioni nel corso delle stagioni e nei derby. Per esempio, per me Shevchenko era un fratellino, quindi lo ricordo con grande entusiasmo e passione, perché mi ha regalato grandi emozioni. Un altro legame forte è con Pippo Inzaghi… “Pippo, Pippo mio…”.