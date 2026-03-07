Pasotto: "Milanello ha regole chiare e piuttosto severe, basate tutte sullo spirito di gruppo e la condivisione collegiale degli spazi"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'avvicinamento di Massimiliano Allegri al derby: "Il Milan in questo contesto è assolutamente più regolare. Diciamo che Allegri è un tradizionalista. Anche quando la squadra gioca in casa, i giocatori la sera prima dormono a Milanello. Succederà anche stavolta, come da prassi. Sabato, alla vigilia, la squadra si allenerà al pomeriggio e poi rimarrà a Carnago, pronta per l'ultimissima sgambata della domenica mattina.

Lungo la settimana, come sempre accade quando le settimane sono sgombre da impegni, Allegri ha fatto svolgere anche una doppia seduta (mercoledì), suddivisa tra palestra la mattina e campo al pomeriggio. Più in generale, Allegri considera Milanello uno dei massimi collanti per un gruppo reduce da una scorsa stagione dove si era smarrito - fra le varie problematiche - anche il senso d'appartenenza. Max ha quindi (ri)messo Milanello al centro del mondo rossonero. Una seconda casa da vivere appieno, con regole chiare e piuttosto severe, basate tutte sullo spirito di gruppo e la condivisione collegiale degli spazi. L'unica "stranezza" stagionale di Allegri si era verificata nel lungo avvicinamento alla partita col Bologna del 3 febbraio, quando i due giorni liberi concessi di Max non erano stati consecutivi, ma separati: uno il lunedì e l'altro il venerdì".