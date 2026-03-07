Fischi a Bastoni, Allegri: "I tifosi del Milan dovranno aiutarci e sostenerci. Questo devono fare"

Alla vigilia di Milan-Inter Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby in programma domani sera a San Siro. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Le parole di Leao e cosa si aspetta dall'Inter?

"Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rafa, parlava calcisticamente. Vanno accettate. Diamo troppo peso alle parole, che vengono interpretate. Per quanto riguarda l'Inter è una squadra che è sei anni, credo, che lotta per i primi due posti del campionato. In questo momento è la migliore del campionato. Ha giocatori di grandi esperienza, tecnici e fisici. Ha Esposito è un giovane molto forte e bravo. È la squadra più forte del campionato al momento".

Vuole fare un appello per la situazione Bastoni?

"Non mi piace fare questi appelli. Posso solamente dire che i tifosi del Milan dovranno aiutarci e sostenerci come hanno fatto dal primo giorno che abbiamo giocato a San Siro, la Coppa Italia col Bari. L'hanno fatto in casa e l'hanno fatto molto bene in trasferta. La cosa che devono fare è sostenere il Milan".