MN - Gerry Cardinale è arrivato a Milanello alla vigilia del derby
Apprende la redazione di MilanNews.it che, come da programma, il proprietario del Milan Gerry Cardinale è da poco arrivato a Milanello alla vigilia di una partita importante come il derby. Per il numero 1 di RedBird è la terza visita nell'arco di un mese, confermando il suo interesse sempre più vivo per il club.
Di Cardinale a Milanello e San Siro ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza oggi, dicendo: "Ci fa molto piacere, nell'ultimo mese è venuto due volte. Domani viene allo stadio. È la proprietà, hanno tutti un grande interesse nel costruire un Milan importante. Giusto che la proprietà sia molto vicina come stanno facendo, siamo tutti contenti".
di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara
Pubblicità
News
Oggi Cardinale a Milanello, domani a San Siro. Allegri: "Ci fa molto piacere. Hanno tutti un grande interesse di costiere un Milan importante"
Si può sognare ancora lo scudetto? Allegri: "Domani sera l'unica cosa da fare è giocarlo questo derby, poi vediamo"
Le più lette
1 Un centravanti (Kean o Retegui) e due centrali: ecco le priorità del Milan. Allegri sogna Milinkovic-Savic
3 Ambrosini sul derby: "Ecco dove si deciderà. Una vittoria del Milan mettere un po' di pressione all’Inter"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Un centravanti (Kean o Retegui) e due centrali: ecco le priorità del Milan. Allegri sogna Milinkovic-Savic
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com