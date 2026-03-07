MN - Gerry Cardinale è arrivato a Milanello alla vigilia del derby

Apprende la redazione di MilanNews.it che, come da programma, il proprietario del Milan Gerry Cardinale è da poco arrivato a Milanello alla vigilia di una partita importante come il derby. Per il numero 1 di RedBird è la terza visita nell'arco di un mese, confermando il suo interesse sempre più vivo per il club.

Di Cardinale a Milanello e San Siro ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza oggi, dicendo: "Ci fa molto piacere, nell'ultimo mese è venuto due volte. Domani viene allo stadio. È la proprietà, hanno tutti un grande interesse nel costruire un Milan importante. Giusto che la proprietà sia molto vicina come stanno facendo, siamo tutti contenti".

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara