Calciomercato Milan: l'attaccante, il caso Nkunku, le opzioni in difesa. Il punto

Un acquisto, in questo calciomercato invernale, il Milan l'ha già portato a termine: Niclas Fullkrug, infatti, ha già esordito dando buone informazioni a Massimiliano Allegri, soprattutto sull'unicità delle caratteristiche con cui si è presentato a Milanello. Tare ha spiegato: "Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi". E i primi venti minuti hanno confermato le aspettative: Fullkrug è, per caratteristiche, il 9 di peso che mancava, capace di difendere il pallone spalle alla porta, di fare le sponde, di attirare su di sé i centrali in area di rigore per lasciare spazio ai compagni. Punto interrogativo sulla sua continuità fisica, ma con una partita a settimana la gestione può essere sicuramente più accurata.

Il caso Nkunku

I movimenti in attacco, però, potrebbero non essere finiti. Il Fenerbahce, infatti, continua a corteggiare Christopher Nkunku, ma senza aver raggiunto ancora la cifra di 35 milioni di euro richiesta dal Milan. E, tra l'altro, Tare non ha così tanta intenzione di salutarlo a cinque mesi dall'investimento da 38 milioni di euro: "Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli utlimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante". La realtà dei fatti, però, conferma che, se dovesse arrivare una offerta da almeno 33 milioni di euro (a titolo definitivo o con obbligo di riscatto), il Milan penserebbe seriamente alla cessione del francese, sempre se lui fosse d'accordo. E, a quel punto, si valuterebbe un altro innesto offensivo: piace, per esempio, Sidiki Cherif dell'Angers.

Il difensore

In queste settimane, il Milan cercherà di regalare ad Allegri un altro difensore centrale. Ma senza troppa fretta: "Noi - ha spiegato Tare - siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi. Scommessa o giocatore con esperienza? Basta che sia un buon giocatore”. Dal Bayern Monaco e da Kim non arrivano aperture ad uno sconto, mentre altri profili, da Dier a Dragusin e a Disasi, non convincono a pieno. Occhio verso fine mercato alla situazione Ake del Manchester City, bisognoso di minutaggio.

