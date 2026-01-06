Rabiot leader e talismano del Milan: con lui in campo mai una sconfitta in Serie A

È maestoso palla al piede, dominante fisicamente. Adrien Rabiot è un centrocampista in grado di svolgere più ruoli durante la partita, sempre con la maturità e consapevolezza giusta. Il "cavallo pazzo" Del Milan e uomo di fiducia di Max Allegri. Con il francese in campo, ancora nessuna sconfitta ib Serie A. Sarà un caso? Non credo proprio.

Un investimento che vale oro

Arrivato in rossonero per soli sette milioni di euro. Tanto è costato l’acquisto più importante della stagione 2025/26 del Milan, a dimostrazione che nel calcio moderno non conta solo quanto investi, ma come e soprattutto su chi decidi di investire. Adrien Rabiot era l’usato sicuro, e in certi casi l’usato sicuro vale più di qualsiasi scommessa costosa. Insieme a Luka Modric ha rivoluzionato il centrocampo del Milan, portando identità e fisicità. Caratteristiche che mancavano da tanto, tantissimo tempo.

Con Rabiot in campo nessuna sconfitta in Serie A

Un dato eloquente. Con Rabiot in campo il Milan non conosce la parola sconfitta. L’unica debacle è arrivata in coppa Italia contro la Lazio, ma in Serie A, i rossoneri insieme al francese non hanno mai perso una partita. Con un altro campione come Luka Modric, Rabiot compone in questo Milan una coppia straordinaria, elevando il livello della qualità e quantità del centrocampo rossonero. Mai come negli ultimi anni si è visto un giocatore così utile. Rabiot è bravissimo a gestire e difendere palloni in ogni zona del campo, atleticamente è praticamente un robot in grado di correre 95', sempre con intensità e densità.

In zona goal forse manca ancora qualcosa, ma abbiamo ancora negli occhi la perla realizzata contro il Torino. Inoltre, è doveroso ricordarlo, il francese è arrivato negli ultimi giorni di mercato per meno di 10 milioni. Una cifra irrisoria considerando l'importanza e l'esperienza del numero 12 rossonero in questa squadra. 9 partite: 7 vittorie e 2 pareggi. Rabiot è come un talismano magico. Trascina il Milan ed è quasi sempre tra i migliori a centrocampo.