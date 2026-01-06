Gatti la prima scelta di Allegri per la difesa, ma le alternative non mancano

Dopo l'attaccante la seconda necessità di Massimiliano Allegri è un difensore centrale. Il preferito del tecnico livornese è un suo pupillo dai tempi della Juventus, Federico Gatti, per il quale il Milan ha già provato a sondare il terreno proponendo uno scambio con De Winter, ma non se n'è fatto nulla.

La sensazione, però, è che la dirigenza rossonera non si limiterà a questo, e verso la fine del calciomercato farà un nuovo tentativo per Federico Gatti, soprattutto nel momento in cui Luciano Spalletti non lo riterrà una priorità per la difesa della sua Juventus.

Gatti prima scelta: le alternative

Arrivare a Gatti non sembra essere assolutamente semplice, anche se verso la fine del calciomercato qualcosa potrebbe incredibilmente muoversi. In alternativa il Milan starebbe valutando anche altre alternative per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri, tra le quali Diego Coppola del Brighton, ex Verona, sul quale ci sarebbe anche il forte interesse del Torino. Non solo, nella lista del direttore sportivo Igli Tare ci sarebbero anche i nomi di Caleb Okoli del Leicester, già offerto in estate, e Tiago Gabriel del Lecce, anche se il ds dei salentino Pantaleo Corvino ci ha tenuto a precisare come non sia assolutamente intenzione del club cedere il giocatore questo gennaio.

Tra gli altri profili emersi nelle scorse settimane, tra smentiti e scartati, ci sono Mario Gila della Lazio, Joe Gomez del Liverpool, Morato e Milenkovic del Nottingham Forest, Axel Disasi del Chelsea, Kim Min Jae del Bayern Monaco e Milan Skriniar del Fenerbahce, con questi ultimi due che però sono più una suggestione che una possibilità concreta considerando i costi delle rispettive operazioni.

I nomi per andare a rinforzare la difesa non mancano di certo, adesso non resta che capire come ma soprattutto su quale profilo si muoverà il Milan.