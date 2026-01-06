Offerta convincente e garanzie di successo: solo così il Milan può convincere Maignan a restare

La vera priorità del Milan per questo gennaio non è stato né l'attaccante e non sarà neanche il difensore, bensì il rinnovo di contratto di Mike Maignan. Il portiere (e capitano) francese è in scadenza il prossimo giugno, e quindi a partire dal prossimo febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi altro club, scenario che ovviamente dalle parti di via Aldo Rossi vogliono assolutamente evitare considerando l'importanza del giocatore.

Fino a qualche settimana fa la permanenza in rossonero di Maignan sembrava pura utopia, ma grazie al pressing di compagni, ambiente, Massimiliano Allegri e staff, il portiere avrebbe aperto al rinnovo di contratto imponendo però due condizioni essenziali: un'offerta convincente e garanzie di successo.

Un mese da dentro o fuori

Le buone intenzioni non bastano, bisogna muoversi in queste poche settimane che restano prima dell'inizio di febbraio, mese cruciale per quanto concerne il futuro di Mike Maignan. Ad un'offerta convincente vanno affiancate soprattutto garanzie di un progetto di successo: Allegri gliele può dare e questa stagione sta confermando che le premesse sono positive, ma la prospettiva sulle larghe vedute sarà determinante. Per quanto riguarda il lato economico, la proposta è nota da oramai tempo: 5.5 milioni di euro a stagione più 1.5 di bonus fino al 2029, cifre che farebbero diventare Maignan il più pagato della rosa del Milan insieme a Rafael Leao.

Dalle stanze di Casa Milan non ci si sbilancia sulle percentuali, ma a differenza di qualche settimana fa uno spiraglio di luce sta cominciando ad entrare, ed anche con una certa luminosità.