Marinozzi su Rabiot a Cagliari: "Un adulto che gioca contro i bambini: dominante"

Il Milan ha aperto il suo 2026 con una vittoria in trasferta contro il Cagliari: 0-1 grazie al gol di Leao su assist di Rabiot. Nei giorni successivi alla partita in Sardegna, il telecronista e giornalista Andrea Marinozzi, da quest'anno al commento su DAZN, ha commentato come di consueto la prestazione della squadra rossonera sul suo canale YouTube. In partcolare Marinozzi ha parlato di qualche giocatore individulamente, nello specifico lo stesso Adrien Rabiot e Niclas Fullkrug.

Il commento di Marinozzi su Adrien Rabiot: "Rabiot mi è piaciuto tantissimo. Direte: ma va? Ho avuto l’impressione di vedere un adulto che gioca contro dei bambini. E non per sminuire i calciatori del Cagliari, proprio in generale sia per i compagni che per gli avversari. Dominante, dominante in tutto quello che ha fatto durante la partita. Le sue funzioni iniziali erano quelle di aiutare di più in fase di impostazione: questo lo ha fatto bene. Poi l’assist per il gol con un attacco sulla destra dopo essere partito da posizione centrale. Con l’ingresso di Ricci è passato in zona rifinitura, con la funzione da invasore e sempre con la partita piena di cose buone, con la sensazione di poter dominare col braccio fuori dal finestrino. Rabiot sposta clamorosamente l’equilibrio di questa squadra: sono rimasto veramente colpito".