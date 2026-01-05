Terracciano anche nella sconfitta uno dei migliori. E a fine gara parla del Milan

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro per la Cremonese che ha frenato la sua corsa negli ultimi tempi: nella partita persa a Firenze all'ultimo secondo a causa di un gol di Kean, il difensore Filippo Terracciano è stato confermato titolare nella difesa a tre ed è rimasto in campo tutta la gara, risultando ancora uno dei migliori. Ai microfoni di DAZN, intervistato a fine gara, Terracciano ha parlato così del suo momento: "Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito. Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale. Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico. Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi. Solo così posso raggiungere i risultati che voglio".

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 18

Reti: 2

Assist: 0