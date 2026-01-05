MN - Reyna: "Pulisic un'ispirazione in America: giocatore straordinario e ragazzo semplicissimo"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il calciatore americano Giovanni Reyna dopo una partita di Bundesliga. Figlio d'arte, suo papà Claudio sfidò gli Azzurri ai Mondiali del 2006 nel famoso 1-1 di Kaiserslautern, partita resa celebre dal autogol di Zaccardo. Con il giocatore del Borussia Moenchengladbach, che in passato è stato pure sul taccuino del Milan, abbiamo parlato del suo compagno di nazionale: il rossonero Christian Pulisic. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa rende Pulisic così speciale?

"Ormai conosco Christian da tanti anni. Negli anni abbiamo costruito un bel rapporto in campo e fuori. È bello vedere che sta spostando gli equilibri al Milan. Lui è un'ispirazione per tanti bambini in America e sopratutto per le prossime generazioni. Non c’è molto da dire: parliamo di un giocatore straordinario ma allo stesso tempo di un ragazzo semplicissimo. Lui è davvero fantastico. Sono felice che stia facendo bene a Milano. Siamo entrambi ancora molto giovani e non vedo l’ora di continuare a crescere accanto a lui calcisticamente. Sono sicuro che passeremo bellissimi momenti insieme in nazionale e sopratutto al Mondiale”