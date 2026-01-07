Quando e dove parlerà oggi in conferenza stampa Max Allegri

Dopo l'importante vittoria di Cagliari il Milan ospiterà in casa il Genoa per la 19esima giornata di Serie A Enilive. La sfida contro il Grifone è in programma domani 8 gennaio alle ore 20.45, e sarà importante non solo per dare continuità all'ottimo inizio di 2026, ma anche per mandare ulteriori segnali alle rivali non solo in ottica quarto posto ma anche per coltivare un ipotetico sogno scudetto.

La consueta conferenza stampa del tecnico rossonero Massimiliano Allegri è prevista per questo pomeriggio alle ore 12:00: Allegri presenterà la sfida contro il Genoa dalla sala stampa di Milanello rispondendo alle domande dei media presenti. Potrete seguire tutte le dichiarazioni dell'allenatore livornese con il consueto live testuale di MilanNews.it o in diretta video sui canali ufficiali del Club come Milan Tv (visibile su DAZN) oppure l'app ufficiale del club.