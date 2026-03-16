Lazio-Milan, Leao arrabbiato con Allegri per il cambio. CorSera: "Ma la verità è che la sua partita era durata anche troppo"

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Nei prossimi giorni si parlerà sicuramente ancora molto non solo della sconfitta del Milan in casa della Lazio, ma anche della reazione di Rafael Leao al momento della sostituzione, arrivata dopo un'altra prestazione deludente da parte del portoghese. Scrive stamattina il Corriere della Sera: "Rafa è uscito arrabbiato con Allegri ('mister lasciami, su, mancano 20 minuti') ma la verità è che la sua partita era durata anche troppo".

Nel post-partita, Max Allegri ha cercato di minimizzare l'accaduto: "Era un po’ nervoso perché aveva situazioni in cui poteva essere servito meglio e non è stato servito. Erano due possibili palle gol ed è rimasto un po’ arrabbiato. Sono cose che capitano all’interno di una partita, tutti i ragazzi ci tenevano a vincerla perché sarebbe stato, prima cosa, un allungare su quelle dietro. Abbiamo il Como a sei punti e la Juventus a sette se non sbaglio. Il campionato è ancora lungo. Bisogna essere sereni e andare a fare meglio quelle situazioni che non abbiamo fatto meglio”.