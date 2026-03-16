Repubblica: "La caduta del Diavolo: si ferma all'Olimpico la rincorsa del Milan"
MilanNews.it
"La caduta del Diavolo: si ferma all'Olimpico la rincorsa del Milan": titola così questa mattina Repubblica in merito alla sconfitta di ieri in casa della Lazio dei rossoneri che hanno perso una grande occasione per recuperare altri punti sull'Inter. I nerazzurri sono ora a -8 dalla formazione di Max Allegri che ora pensare a guardarsi soprattutto alle spalle visto che Napoli, Como e Juventus sono più vicine.
Questa la classifica aggiornata della Serie A:
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
Pubblicità
News
Lazio-Milan 1-0, Pazzini: "Era un'occasione davvero grande e Leao non può avere un atteggiamento così"
Fine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambrodi Pietro Mazzara
Le più lette
2 LIVE MN - Pavlovic: "Leao e Pulisic almeno in allenamento si cercano? Non è colpa loro. Ci sono state tante partite in cui credevamo di poter fare meglio"
3 LIVE MN - Sarri: "Allegri dice che siamo stati squadra da contropiede? Le nostre caratteristiche si possono accompagnare"
4 LIVE MN - Allegri: "Per costruire serve tempo, per distruggere poco: dobbiamo stare attenti! Su Leao e Pulisic..."
06:47 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Delusione Milan: ko contro la Lazio e Inter a +8. Poche idee e tanti errori, male ancora Leao e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com