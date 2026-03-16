Repubblica: "La caduta del Diavolo: si ferma all'Olimpico la rincorsa del Milan"

Repubblica: "La caduta del Diavolo: si ferma all'Olimpico la rincorsa del Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi

"La caduta del Diavolo: si ferma all'Olimpico la rincorsa del Milan": titola così questa mattina Repubblica in merito alla sconfitta di ieri in casa della Lazio dei rossoneri che hanno perso una grande occasione per recuperare altri punti sull'Inter. I nerazzurri sono ora a -8 dalla formazione di Max Allegri che ora pensare a guardarsi soprattutto alle spalle visto che Napoli, Como e Juventus sono più vicine.

Questa la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18

 * una partita in meno