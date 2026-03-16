Allegri avverti i suoi: "E' un momento decisivo della stagione e due passi falsi possono rendere difficile il nostro obiettivo"
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Massimiliano Allegri ha parlato così a TeleLombardia dopo Lazio-Milan.
Il pomeriggio di sabato ha aggiunto ulteriore pressione?
"Bisognava giocare per la partita e i tre punti. La Lazio ha fatto un buon primo tempo, potevamo evitare il gol. Siamo secondi, bisogna essere contenti ma realisti, questo è un momento decisivo della stagione e due passi falsi possono rendere difficile il nostro obiettivo".
Le è mancato Rabiot?
"Stasera abbiamo fatto un buon secondo tempo, nel primo abbiamo concesso troppi contropiedi".
Su Leao.
"Era un po' nervoso perché poteva essere servito, così non è stato. Lì si è un po' innervosito. La corsa scudetto non è mai iniziata".
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