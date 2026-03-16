Polverosi su Allegri: "Ha lasciato alla Lazio una profondità mai concessa prima di ieri"
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Alberto Polverosi, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato così la pesante sconfitta del Milan all'Olimpico contro la Lazio. Questo un estratto: "Non era il solito calcio di Sarri e nemmeno di Allegri, che ha lasciato alla Lazio una profondità mai concessa prima di ieri.
Peraltro con marcature che proprio non tornavano. Max si era accorto dopo pochi minuti che Estupiñan non reggeva la velocità di Isaksen, lo ha incoraggiato ma inutilmente. Lo stesso va detto di De Winter contro Maldini".
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