Ravezzani: "Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra"

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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato alcuni suoi pensieri su X dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio: "Allegri ha una colpa grave: Estupinan è indiscutibilmente inadatto per una grande squadra. Rimetterlo a sx è stato errore esiziale. Ma Allegri è anche l’allenatore che mantiene al secondo posto un Milan modesto in troppi interpreti (Jashari, Fofana, gli attuali Leao e Pulisic).

Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra. Quindi non un campione. Tutto qui".