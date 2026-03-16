Ravezzani: "Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra"
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato alcuni suoi pensieri su X dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio: "Allegri ha una colpa grave: Estupinan è indiscutibilmente inadatto per una grande squadra. Rimetterlo a sx è stato errore esiziale. Ma Allegri è anche l’allenatore che mantiene al secondo posto un Milan modesto in troppi interpreti (Jashari, Fofana, gli attuali Leao e Pulisic).
Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra. Quindi non un campione. Tutto qui".
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