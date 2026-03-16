Il Milan perde a Roma e regala un punto all'Inter. Il Giornale: "Occasione sprecata"

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L'edizione odierna de Il Giornale titola così sul Milan che ieri ha perso 1-0 in casa della Lazio :"Occasione sprecata". I rossoneri avevano la grande opportunità di accorciare ulteriormente sull'Inter e invece la squadra di Chivu, nonostante la frenata di sabato contro l'Atalanta, ha aumentato il suo vantaggio di un punto (+8). Da segnalare la reazione di Rafael Leao che non ha preso bene il cambio con Nkunku e si è arrabbiato parecchio anche con Max Allegri.