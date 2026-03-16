Bucchioni: "Il Milan non ha mai trovato le misure, una squadra mentalmente molle"

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Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Lazio-Milan: "La volpe Sarri ha saltato regolarmente in centrocampo, ogni recupero palla ha dato vita a una verticalizzazione soprattutto sugli esterni, ma anche centralmente su Maldini che arretrava.

Il Milan non ha mai trovato le misure con Jashari modesto e una squadra anche mentalmente molle. Ai rossoneri è mancato tutto, pure la rabbia e la voglia di provare a prenderlo questo scudetto".