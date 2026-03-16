Sabatini: "Leao, impara da Yildiz: in campo devi sbatterti!"

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Ai microfoni di Pressing, Sandro Sabatini ha parlato di Rafael Leao, consigliandogli di prendere esempio da Yildiz della Juventus: "Contro l'Udinese Yildiz gli ha chiesto di giocare da falso nove, poi dopo poco Spalletti lo sposta e mette Boga in quel ruolo. Però il turco si è dato da fare. C'è una cosa che bisogna chiedersi sul Leao a mio avviso: cosa rappresenta per il Milan? Se è il giocatore numero uno, se è il più pagato, se è il il progetto su cui è stato costruito il Milan negli ultimi anni, non si può consentire questo rendimento e che esca dal campo in quel modo. Se invece deve essere paragonato agli altri, allora è un altro discorso".

Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 26’ Isaksen.

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.

Espulsi: 90'+7 Sarri.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.