Polverosi: "Per il Milan è comunque una doppia occasione persa"
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Alberto Polverosi, sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha analizzato così la brutta sconfitta del Milan allo stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri: "Per il Milan è comunque una doppia occasione persa.
Non portare a casa nemmeno un punto contro mezza Lazio non è confortante e lo è ancora meno aver permesso all’Inter di trasformare il pareggio contro l’Atalanta in un altro scatto verso lo scudetto. Poteva tornare a -5 ed è invece ripiombato a -8, col Napoli dietro di un solo punto".
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