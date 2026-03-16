Polverosi: "Per il Milan è comunque una doppia occasione persa"

Polverosi: "Per il Milan è comunque una doppia occasione persa"MilanNews.it
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Oggi alle 15:00News
di Federico Calabrese

Alberto Polverosi, sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha analizzato così la brutta sconfitta del Milan allo stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri: "Per il Milan è comunque una doppia occasione persa.

Non portare a casa nemmeno un punto contro mezza Lazio non è confortante e lo è ancora meno aver permesso all’Inter di trasformare il pareggio contro l’Atalanta in un altro scatto verso lo scudetto. Poteva tornare a -5 ed è invece ripiombato a -8, col Napoli dietro di un solo punto".