Allegri dopo la Lazio: "Nel primo tempo abbiamo concesso troppi contropiedi"

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Massimiliano Allegri ha parlato così a TeleLombardia dopo Lazio-Milan.

Il pomeriggio di sabato ha aggiunto ulteriore pressione?

"Bisognava giocare per la partita e i tre punti. La Lazio ha fatto un buon primo tempo, potevamo evitare il gol. Siamo secondi, bisogna essere contenti ma realisti, questo è un momento decisivo della stagione e due passi falsi possono rendere difficile il nostro obiettivo".

Le è mancato Rabiot?

"Stasera abbiamo fatto un buon secondo tempo, nel primo abbiamo concesso troppi contropiedi".

Su Leao.

"Era un po' nervoso perché poteva essere servito, così non è stato. Lì si è un po' innervosito. La corsa scudetto non è mai iniziata".