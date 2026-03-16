Bucciantini sulla prestazione di Leao: "È stato fuori partita, anche dal sentimento e dal viverla"

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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Marco Bucciantin ha detto la sua sulla brutta prestazione della formazione di Massimiliano Allegri, che esce sconfitta dalla partita dell'Olimpico: "Nel Milan è mancata la personalità. Credevi che venisse una partita un po’ più di forza. Leao è stato fuori partita, anche dal sentimento e dal vivere la partita. Vi sareste aspettati il cambio? Era quello il momento?”

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

* una partita in meno