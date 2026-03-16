Bucciantini sulla prestazione di Leao: "È stato fuori partita, anche dal sentimento e dal viverla"

Bucciantini sulla prestazione di Leao: "È stato fuori partita, anche dal sentimento e dal viverla"MilanNews.it
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Oggi alle 14:10News
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Marco Bucciantin ha detto la sua sulla brutta prestazione della formazione di Massimiliano Allegri, che esce sconfitta dalla partita dell'Olimpico: "Nel Milan è mancata la personalità. Credevi che venisse una partita un po’ più di forza. Leao è stato fuori partita, anche dal sentimento e dal vivere la partita. Vi sareste aspettati il cambio? Era quello il momento?”

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18

* una partita in meno